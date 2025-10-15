Chucherías de vidrio: el taller se convierte en una cocina de dulces

Los sopladores se encuentran como un niño en una tienda de caramelos, nunca mejor dicho.

Tienen que crear caprichos dulces en vidrio.

Para la ocasión, está presente como jueza invitada la cofundadora del imperio de los caramelos Sugarfina, Rosie O’Neill.

Los dulces tienen que ser bonitos de ver, que estimulen los sentidos, con colores llamativos y con pinta de que sepan muy ricos.

Aunque estos dulces no vayan a comérselos, tiene que dar ganas de hacerlo, pese a que sean de vidrio.

Para su creación tiene que seguir estas pautas: usar un mínimo de tres colores, vistosos y llamativos, que será la base sobre la que juzgarán. Y, por supuesto, tendrán que ser grandes.

Hasta hemos visto el chupachups más grande del mundo. Y lo bueno es que este no se acaba.