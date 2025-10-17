Soplado a fuego sale a la calle: realizan copas venecianas en un taller móvil y ante público

En esta fase de Soplado a fuego ha llegado un momento muy espoerado: la hora de usar un estilo de soplado fundamental, el estilo veneciano.

No todos tienen la misma experiencia usando esta técnica, pero todos deben hacerlo además en un evento que no se había hecho anes en el programa: fuera del taller y ante público.

El taller estaba sobre un camión móvil, que acerca el soplado a los fans de este arte de Norteamérica.

Los sopladores tienen que enfrentarse a dos retos extremos.

Primero, uno de soplado rápido en 30 minutos para evaluar la velocidad y su presión al realizarlo fuera del lugar donde acostumbran y con gente mirando. En este reto construyen tres copas preciosas, cada una con una forma diferente.

Para el segundo reto profundizan en el estilo veneciano: deben crear con esa técnica un recipiente rico en colores.

¡Sus creaciones nos han dejado sin palabras! ¡Cuánta belleza!