Los sopladores representan sus mayores temores en vidrio

En el reto de este programa, los sopladores tienen que pensar en sus mayores miedos y crear una obra que los represente.

Puede ser un miedo positivo, algo que hayan superado, o que siga acechando. Pero tienen que ser valientes y arriesgarse.

Como es el caso de Minhi England, que quedó viuda a los 33 años y ha intentado resurgir como artista, a pesar del dolor. Ahora es capaz de convertir su corazón roto en una obra de arte en vidrio, aun después de perder al compañero que le ayudaba en el estudio.

Como juez invitado reciben a Elliot Walker, ganador de la temporada dos de soplado a fuego, que sabe, por tanto, lo que es estar en su posición.

El trabajo de cada concursante será evaluado según el concepto y la técnica.

Qué dará más miedo, ¿temer algo o representarlo?