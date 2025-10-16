Los sopladores reproducen sus mayores pasiones en vidrio: descubrimos sus intereses

Aumenta la presión en el taller. Los cinco sopladores que quedan tienen que impresionar al jurado consiguiendo un nuevo reto.

Además de su pasión por el vidrio, tendrán que investigar qué más les llega al alma.

Con su obra tienen que rendir homenaje a algo que les importe de verdad. Deben incluir la perspectiva única en las obras para que transmitan emociones, de hecho, se juzgará la claridad del concepto.

La pieza puede contar la historia de algo relevante para ellos, algo que les apasione o por lo que lucharían.

La salud mental, la crisis del fentanilo, un glaciar abstracto o el amor hacia el propio vidrio son algunos de los temas que han representado, a gran escala.

Además, el juez invitado es conocido por sus obras con significado, el ganador de Soplado a fuego John Moran.

¿Conseguirán transmitir su sentimiento al jurado sin necesidad de explicación?