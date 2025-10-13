Gemma demuestra que las chicas jóvenes también pueden competir contra los sopladores veteranos

Los nuevos concursantes de Soplado a fuego tienen que demostrar quiénes son a través de sus obras.

Deben hacer gala de su estilo y creatividad, utilizando dos técnicas que les diferencen del resto, y en una obra gigante.

Con su trabajo realizado en cinco horas, tendrán que impresionar al jurado y a la jueza invitada, Brandi Clark, Directora ejecutiva de la Glass Art Society.

Entre los sopladores, hay algunos que llevan muchos años dedicándose a ello y otros que son nuevos en esto, como Gemma.

Esta joven de 24 años tiene la misma oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer y va a hacerlo. Porque, como ella dice, no hace falta tener grandes dimensiones ni ser muy fuerte para poder crear magia en vidrio.

Descubre cómo trabajan los sopladores para demostrar quiénes son como artistas, con sus piezas de vidrio tamaño XL.