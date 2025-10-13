Soplado a fuego

Gemma demuestra que las chicas jóvenes también pueden competir contra los sopladores veteranos

Los concursantes tienen su primera oportunidad de mostrarse ante el jurado en la versión más difícil de Soplado a fuego.

Soplado a fuego - Los nuevos sopladores tienen que usar dos técnicas para presentarse

Los nuevos concursantes de Soplado a fuego tienen que demostrar quiénes son a través de sus obras.

Deben hacer gala de su estilo y creatividad, utilizando dos técnicas que les diferencen del resto, y en una obra gigante.

Con su trabajo realizado en cinco horas, tendrán que impresionar al jurado y a la jueza invitada, Brandi Clark, Directora ejecutiva de la Glass Art Society.

Entre los sopladores, hay algunos que llevan muchos años dedicándose a ello y otros que son nuevos en esto, como Gemma.

Esta joven de 24 años tiene la misma oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer y va a hacerlo. Porque, como ella dice, no hace falta tener grandes dimensiones ni ser muy fuerte para poder crear magia en vidrio.

Descubre cómo trabajan los sopladores para demostrar quiénes son como artistas, con sus piezas de vidrio tamaño XL.

Soplado a fuego - Los sopladores representan sus mayores temores en vidrio

Los sopladores representan sus mayores temores en vidrio

Soplado a fuego - Llega el trabajo en equipo: dos sopladores realizan una misma obra conjunta
Llega el trabajo en equipo: dos sopladores realizan una misma obra conjunta

Los cuatro finalistas se enfrentan a un reto por parejas. ¿Conseguirán entenderse entre ellos?

Soplado a fuego - Una aceituna y una palomita con caramelo de tamaño gigante: el reto más realista de Soplado a fuego

Una aceituna y una palomita con caramelo gigantes: el reto más realista de Soplado a fuego

