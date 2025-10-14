"El Barça se ha librado de una salida complicada"
Tomás Roncero, tajante ante la disputa del Villarreal - Barça en Miami
Tomás Roncero, tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones', se opuso completamente al partido que se jugará en Miami entre el Villarreal y el FC Barcelona
En el intenso debate, Roncero declaró: "Todos los equipos tienen 19 salidas salvo el Barcelona. Es adulterar LaLiga". Tomás mostró su gran descontento con esta nueva iniciativa y reafirma que es una decisión que favorece al club blaugrana. El FC Barcelona será el único equipo en jugar un partido menos a domicilio.
