"El Barça se ha librado de una salida complicada"

Tomás Roncero, tajante ante la disputa del Villarreal - Barça en Miami

Tomás Roncero, tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones', se opuso completamente al partido que se jugará en Miami entre el Villarreal y el FC Barcelona

Tomás Roncero, tajante ante la disputa del Villarreal - Barça en Miami

En el intenso debate, Roncero declaró: "Todos los equipos tienen 19 salidas salvo el Barcelona. Es adulterar LaLiga". Tomás mostró su gran descontento con esta nueva iniciativa y reafirma que es una decisión que favorece al club blaugrana. El FC Barcelona será el único equipo en jugar un partido menos a domicilio.

Mbappé reaparecerá el domingo ante el Getafe

María Trisac: "Se esta siendo injusto con Mbappé" División de opiniones en El Chiringuito con la posibilidad de Mbappé de jugar mañana.
José Luis Sanchéz lo tiene claro. Ante las molestias de Killian Mbappé y su duda en el partido de mañana ante Azerbaiyán, el tertuliano del chiringuito ha dejado claro que no debería jugar.

Jota Jordi, muy claro

Jota Jordi explota en programa a favor del Real Madrid.

"Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar"

Laporta: "Queremos que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA"

