El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega

Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, el programa Frontón volverá a Mega con el enfrentamiento entre Ezkurdia y Larrazabal, un duelo que promete chispa en el 4 1/2 Eusko Label.

Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, en el canal MEGA y de la mano de Sergio Vegas, comienzan las emisiones de pelota a mano profesional. En Frontón se podrá disfrutar del partido entre Ezkurdia y Larrazabal perteneciente a los cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label que están disputando actualmente los pelotaris profesionales. En estas retransmisiones, el programa contará con la colaboración especial de Rubén Beloki, expelotari profesional con seis txapelas a sus espaldas.

El duelo entre Ezkurdia-Larrazabal que se emitirá este domingo en Frontón dará inicio a la liga de cuartos de final, fase en la que cada punto conseguido será de suma importancia de cara a poder acceder a las semifinales.

Tanto Larrazabal como Ezkurdia llegan a este partido con los deberes hechos tras superar a sus respectivos rivales en la eliminatoria de octavos de final. El delantero de Amurrio dejó fuera de la competición a Zubizarreta III en el frontón Astelena de Eibar con un marcador de 22-15, y Ezkurdia consiguió el pase el viernes en Zalla tras derrotar 22-17 a Elordi.

El palmarés de Ezkurdia es notable: ha logrado la txapela del Cuatro y Medio en 2018, 2019 y 2022. Además, ha ganado el Campeonato de Parejas (o torneos equivalentes) en 2018, 2020 y 2025. Y, es uno de los protagonistas más regulares del circuito profesional, con experiencia en finales y un estilo que mezcla potencia, colocación y resistencia al pelotazo adverso.

Por su parte, en cuanto al palmarés profesional de Larrazabal, hasta ahora ha conseguido al menos la txapela del Parejas Promoción como triunfo oficial. Además, en 2024 ganó el Campeonato Manomanista Serie B y alcanzó la final en el Campeonato de Parejas de esa categoría.

Larrazabal es visto como una de las jóvenes promesas del peloteo, con fuerza en el golpeo, ganas de progresar y una trayectoria aún en crecimiento.

Sin duda alguna, se trata de un partido que ningún aficionado a la pelota debería perderse.

