Los artistas de Soplado a fuego convierten los siete pecados capitales en arte puro

Los siete pecados capitales cobran vida en el taller de Soplado a fuego.

El presentador de Soplado a fuego, Nick Uhas, da la bienvenida a diez artistas excepcionales que se enfrentan al fuego y a un nuevo desafío: crear una obra de arte original inspirada en uno de los siete pecados capitales (ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia y soberbia).

"No buscamos enfoques arcaicos; queremos ver una mirada contemporánea y personal", explica la jueza residente y profesora de la Universidad Estatal de California, Katherine Gray.

Donna Davis, subdirectora de la Escuela de Vidrio de Pilchuck, es la encargada de evaluar las creaciones de los concursantes, que dispondrán de cuatro horas para diseñar, elaborar y presentar su obra. Davis valorará el diseño, el concepto y las habilidades técnicas.

De manera excepcional, Donna ofrecerá al ganador una residencia en su prestigiosa escuela. "Es un grandísimo premio", aseguran los concursantes emocionados. ¿Quién será el vencedor de esta prueba?

