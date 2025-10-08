El Chiringuito de Jugones

Roncero hace referencia al momento que atraviesa el club

"El Barça se ha pegado en cinco días dos golpes de realidad"

El tertuliano, Tomás roncero, habla de la situación por la que está pasado el club y equipo tras las derrotas en Champions y liga

El equipo de Hansi Flick acarrea dos derrotas consecutivas que le están poniendo en el punto de mira y ahí está Roncero para no olvidar el tema. "El Barça se ha pegado en cinco días dos golpes de realidad", afirmó con contundencia el tertuliano madridista.

