El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Carrasco y Soria tras el Sevilla - Barça

Representación del penalti a Isaac Romero

Los tertulianos, Lobo Carrasco y Cristóbal Soria, tratan de ejemplificar mediante acciones y un 'miniteatro' la jugada del penalti a favor del Sevilla en el partido ante el Barcelona.

Representación del penalti a Isaac Romero

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El partido que se disputó en la jornada 8 entre el Sevilla y el Barcelona estuvo, en parte, rodeado de polémica arbitral tras algunas acciones que se vieron sobre el terreno de juego. El Sánchez Pizjuán fue el estadio que albergó la victoria del Sevilla ante el FCB. Sin embargo, el plató del Chiringuito ha sido el lugar donde Lobo Carrasco y Soria han tratado de explicar a los espectadores el porqué ha pitado una cosa y no otra, cada uno defendiendo sus colores.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Roncero estalla contra los árbritos

Roncero estalla contra los árbritos

Representación del penalti a Isaac Romero

Representación del penalti a Isaac Romero

Representación del penalti a Isaac Romero

Representación del penalti a Isaac Romero

Soplado a fuego - El ballet inspira el reto: captar el movimiento humano en una obra de vidrio
Momento destacado

El ballet inspira el reto: captar el movimiento humano en una obra de vidrio

Vida bajo cero - Denise Becker y su hija Devan recolectan setas en Alaska
Momento destacado

Denise Becker y su hija Devan recolectan setas en Alaska

Pedro Bravo: "SI fuera por él renovaría hasta los 52"
¿Ampliará Isco su contrato con el Betis?

Pedro Bravo: "SI fuera por él renovaría hasta los 52"

Pedro Bravo agente, futbolístico, confirmó la información de Gonzalo Tortosa en la que el internacional español desea estar muchos años vinculado al Betis.

Josep Pedrerol: "La gran pregunta es si convocará a Lamine Yamal"
La incógnita de la lista de la Selección

Josep Pedrerol: "La gran pregunta es si convocará a Lamine Yamal"

El silencio de Josep Pedrerol esta noche en 'El Chiringuito' lo dice todo.

Forjado a fuego - Los herreros sacan el acero de pinzas de la ropa o una cama elástica

Los herreros sacan el acero de pinzas de la ropa o una cama elástica

Soplado a fuego - Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

Sue Aikens regresa a su antigua cabaña sin imaginar el peligro que esconde dentro

Sue Aikens regresa a su antigua cabaña sin imaginar el peligro que se esconde dentro

Publicidad