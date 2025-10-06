Representación del penalti a Isaac Romero

El partido que se disputó en la jornada 8 entre el Sevilla y el Barcelona estuvo, en parte, rodeado de polémica arbitral tras algunas acciones que se vieron sobre el terreno de juego. El Sánchez Pizjuán fue el estadio que albergó la victoria del Sevilla ante el FCB. Sin embargo, el plató del Chiringuito ha sido el lugar donde Lobo Carrasco y Soria han tratado de explicar a los espectadores el porqué ha pitado una cosa y no otra, cada uno defendiendo sus colores.