El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Ampliará Isco su contrato con el Betis?

Pedro Bravo: "SI fuera por él renovaría hasta los 52"

Pedro Bravo agente, futbolístico, confirmó la información de Gonzalo Tortosa en la que el internacional español desea estar muchos años vinculado al Betis.

Pedro Bravo: "SI fuera por él renovaría hasta los 52"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Pedro Bravo, agente de futbolistas, confirmó anoche en El Chiringuito que el jugador de Real Betis, Isco Alarcón prolongará su vinculo con el club. Gonzalo Tortosa avanzó que el malagueño renovará por un año más aunque el jugador desea quedarse lo máximo posible.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Pedro Bravo: "SI fuera por él renovaría hasta los 52"

Pedro Bravo: "SI fuera por él renovaría hasta los 52"

Josep Pedrerol: "La gran pregunta es si convocará a Lamine Yamal"

Josep Pedrerol: "La gran pregunta es si convocará a Lamine Yamal"

Forjado a fuego - Los herreros sacan el acero de pinzas de la ropa o una cama elástica

Los herreros sacan el acero de pinzas de la ropa o una cama elástica

Soplado a fuego - Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto
Momento destacado

Los sopladores se enfrentan al trabajo en equipo: todo es doble en este reto

Sue Aikens regresa a su antigua cabaña sin imaginar el peligro que esconde dentro
Momento destacado

Sue Aikens regresa a su antigua cabaña sin imaginar el peligro que se esconde dentro

Forjado a fuego - Los jueces se meten en el taller: los herreros se enfrentan a ellos
Momento destacado

Los jueces se meten en el taller: los herreros se enfrentan a ellos

Los ganadores de Forjado a fuego compiten contra los mismos jueces. ¿Quién dijo presión?

Soplado a fuego - Una copa y un decantador: la nueva creación de los sopladores
Momento destacado

Una copa y un decantador: la nueva creación de los sopladores

Los participantes tienen que elaborar dos piezas que, además de especiales, sean funcionales. ¿Sabrán hacer del diseño utilidad?

Vida bajo cero - Un zorro aparece en el territorio de Sue Aikens y tiene que leer sus intenciones

Un zorro aparece en el territorio de Sue Aikens y se ve obligada a seguirle

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

Mega sigue líder en septiembre con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

"Lamine está contento y de acuerdo con Flick"

Publicidad