¿Ampliará Isco su contrato con el Betis?
Pedro Bravo: "SI fuera por él renovaría hasta los 52"
Pedro Bravo agente, futbolístico, confirmó la información de Gonzalo Tortosa en la que el internacional español desea estar muchos años vinculado al Betis.
Pedro Bravo, agente de futbolistas, confirmó anoche en El Chiringuito que el jugador de Real Betis, Isco Alarcón prolongará su vinculo con el club. Gonzalo Tortosa avanzó que el malagueño renovará por un año más aunque el jugador desea quedarse lo máximo posible.
