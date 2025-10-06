Momento destacado
La personalidad de los sopladores reflejada en una pieza de vidrio: así se ven ellos
Los nuevos artistas de Soplado a fuego deben construir una pieza en la que se pueda ver cómo son ellos. No hay mejor forma de presentarse.
Diez nuevos artistas excepcionales se enfretan al fuego y entre ellos en Soplado a fuego.
Esta vez, la jueza invitada es alguien ya conocida, Deborah Czeresko, ganadora de la primera temporada de Soplado a fuego.
Los participantes deben crear una pieza de vidrio que represente cómo han evolucionado hasta convertirse en los artistas que son ahora.
Puede ser algo profesional o personal. Tiene que verse un sueño, una identidad o un bache en el camino, algo que haya dejado huella en ellos.
A través de sus diseños queremos entender su viaje y así se han presentado.
¿Conseguirán transmitir quiénes son realmente sin usar las palabras?
