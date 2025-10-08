Una aceituna y una palomita con caramelo gigantes: el reto más realista de Soplado a fuego

Los sopladores llegan al ecuador de la competición, por lo que las cosas no van a ser fáciles de aquí en adelante.

Este reto consiste en ir a lo grande. Algo tiene que ver que la artista invitada sea la escultora y artista visual Briony Douglas, reconocida por sus esculturas de tamaño gigante, incluida una zapatilla enorme de dos metros y medio de larga hecha con tapas de plástico.

Igual que hace ella con sus obras, los concursantes tienen en cada caja un pequeño objeto que tendrán que recrear a gran escala.

Una pieza de ajedrez, una palomita con caramelo, una aceituna rellena de pimiento, un dedal, una chincheta y un dado dejarán de ser objetos diminutos para convertirse en obras enormes.

Las piezas finales de vidrio deberán tener un tamaño mínimo de 30 centímetros, que no es poca cosa.

Como va a ser difícil, los participantes tienen cinco horas por delante y dos ayudantes.

Al finalizar su trabajo, se evaluará su pieza y su realismo. ¿Puede ser este punto lo más difícil que hemos visto hasta ahora en Soplado a fuego?