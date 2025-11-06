Pedrerol: "En el vestuario del Madrid hay jugadores que..."

Tras la segunda derrota del Real Madrid esta temporada, el vestuario puede sufrir tambaleos, con la figura de Xabi Alonso como protagonista. Josep Pedrerol ha soltado un ‘bombazo’, en El Chiringuito, sobre el vestuario blanco. “Hay jugadores que creen que Xabi es frío y no les entiende”, ha informado Pedrerol. Además, “no comprenden por qué expuso a Arnold en Anfield”, ha añadido el director de El Chiringuito.