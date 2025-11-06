Edu Aguirre: “Es una vergüenza”

La sorpresa ha estado a punto de llegar en Bélgica en el minuto 91. Szczesny perdí un balón ante Vermant en el descuento del partido, lo que supuso que el conjunto belga se adelantase en el marcador, sin embargo, el colegiado tuvo que acudir al VAR y procedió a anular el tanto. Edu Aguirre se ha mostrado muy crítico en El Chiringuito con el partido del conjunto culé, pero hizo énfasis en la polémica arbitral ya que “es uno de los mayores escándalos arbitrales de los últimos años”, ha afirmado. Además, sentenció la actuación del colegiado: “es una vergüenza”.