Top Mecanic llega a Mega: el taller donde los coches destrozados cobran vida

De lunes a viernes tienes una nueva cita en las tardes de Mega, a las 19:15h, con Top Mecanic, donde los concursantes tendrán que preparar un coche de desguace a contrarreloj.

Mega se prepara para el estreno de Top Mecanic a partir del lunes a las 19:15h de la tarde. En este programa veremos cosas que parecían imposibles.

Los participantes de Top Mecanic tienen que volver a reconstruir un coche en cinco días. Los vehículos de los que parten están completamente destrozados de arriba abajo: mecánica, cristales y carrocería.

Y tienen que restaurar estas chatarras, lo cual es un gran reto. Primero tendrán que desmontar todo y después, construir un coche que se parezca lo máximo posible a uno de fábrica y, lo más importante, que funcione.

Lo bueno es que en este taller pueden encontrar todo tipo de piezas que les serán útiles a estos mecánicos, que no se habrán visto en otra situación igual.

Deberán estar preparados física y mentalmente para enfrentarse a este reto, porque puede ser peligroso.

¿Quién conseguirá el coche más parecido a su configuración original?

Lo veremos de lunes a viernes a las 19:15h en Mega.

