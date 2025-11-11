Un deportivo frente a un escarabajo destrozados. ¿Cuál de los dos será más fácil de restaurar?

Por primera vez en Top mecanic el reto de restaurar los coches lo van a realizar por parejas. Por lo que van a tener que enfrentarse a dos cosas: primero a un motón de piezas rotas y segundo a un compañero para toda la semana. ¿Conseguirán soportarse? No hay más que ver las primeras horas de trabajo para ver que ya surgen discrepancias entre ellos.

Quizás eso, en lugar de facilitar las cosas, lo hará más difícil, puesto que tienen que lidiar con un compañero que no conocen. Aunque los mecánicos son conocidos por su lado diplomático, ¿sabrán ayudarse y compartir ideas?

Debajo de la lona se encuentran sus modelos: un Volkswagen New Beetle (escarabajo de nueva generación) completamente destrozado, cuya mecánica también ha debido de sufrir, viendo cómo está por fuera.

Pero el otro tampoco está mucho mejor: un Peugeot 406 coupé.

Stéphane y Frédéric son la pareja de mecánicos que se encargarán del Peugeot. Mientras que Steven y Salvatore se quedan con el Volkswagen.

¿Podrán sacar lo mejor de cada uno para construir un coche funcional, seguro y bonito?