Laurent remata la mecánica de su coche después del accidente de su ojo

Después del accidente que sufrió Laurent, que recibió en el ojo un chorro de desatascador con gasóleo, tuvo que pasar por el hospital y ahora lleva un ojo tapado y en recuperación.

Esto quizá le esté haciendo ir más lento en algunos aspectos, aunque sea simplemente rellenar el líquido refrigerante, pero el accidente unió más a Laurent y a Dimitri, que también le ayuda en cuanto su motor empieza a sonar raro.

Laurent todavía no ha hecho prueba mecánica en el cuarto día del reto. Tiene la refrigeración y toda la parte delantera por montar y muchas ganas de pasar a carrocería.

Arrastra un cierto retraso, pero todavía puede salir a delante, porque al menos, al contrario que Dimitri, tiene poco que hacer en la carrocería, solo hay que pintar el parachoques.

Laurent ha construido un Citroën C4 que mecánicamente está perfecto. Solo que justo no tiene puertas. Todavía tiene que cambiar todo por fuera.

Dimitri por su parte ya está con la parte externa del coche, la chapa y la pintura. Pero hay que tener en cuenta que, a estas alturas del programa, los músculos de los mecánicos empiezan a resistirse. Nadie pensó que cambiar una puerta de un coche fuera tan difícil, pero Nicolas ha tenido que ayudar a Dimitri. Estos coches con puertas cargadas de electrónica son muy pesadas. Aunque Dimitri ha avanzado bastante con la carrocería.

Cada uno a su ritmo ha caonseguido que la competición está más equilibrada ahora.