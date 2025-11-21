Top Mecanic

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Laurent remata la mecánica de su coche después del accidente de su ojo

Tiene que hacer la prueba mecánica y trabajar con la visión de un solo ojo, mientras Dimitri ya va avanzado con la carrocería.

Top mecanic - Laurent remata la mecánica de su coche después del accidente de su ojo

Publicidad

mega
Publicado:

Después del accidente que sufrió Laurent, que recibió en el ojo un chorro de desatascador con gasóleo, tuvo que pasar por el hospital y ahora lleva un ojo tapado y en recuperación.

Esto quizá le esté haciendo ir más lento en algunos aspectos, aunque sea simplemente rellenar el líquido refrigerante, pero el accidente unió más a Laurent y a Dimitri, que también le ayuda en cuanto su motor empieza a sonar raro.

Laurent todavía no ha hecho prueba mecánica en el cuarto día del reto. Tiene la refrigeración y toda la parte delantera por montar y muchas ganas de pasar a carrocería.

Arrastra un cierto retraso, pero todavía puede salir a delante, porque al menos, al contrario que Dimitri, tiene poco que hacer en la carrocería, solo hay que pintar el parachoques.

Laurent ha construido un Citroën C4 que mecánicamente está perfecto. Solo que justo no tiene puertas. Todavía tiene que cambiar todo por fuera.

Dimitri por su parte ya está con la parte externa del coche, la chapa y la pintura. Pero hay que tener en cuenta que, a estas alturas del programa, los músculos de los mecánicos empiezan a resistirse. Nadie pensó que cambiar una puerta de un coche fuera tan difícil, pero Nicolas ha tenido que ayudar a Dimitri. Estos coches con puertas cargadas de electrónica son muy pesadas. Aunque Dimitri ha avanzado bastante con la carrocería.

Cada uno a su ritmo ha caonseguido que la competición está más equilibrada ahora.

Mega» Programas» Top Mecanic» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Top mecanic - Laurent remata la mecánica de su coche después del accidente de su ojo

Laurent remata la mecánica de su coche después del accidente de su ojo

Nuevo enfrentamiento en Frontón

P. Etxeberria y Zabala disputan la final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A

Lobo: "Messi sigue siendo imparable"

Lobo: "Messi sigue siendo imparable"

Top mecanic - Dimitri se enfrenta a un motor sin piezas y que no conoce: el de un Peugeot 308 destrozado
Momento destacado

Dimitri se enfrenta a un motor sin piezas y que no conoce: el de un Peugeot 308 destrozado

Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça
Tensión entre barcelonistas

Jota Jordi 'estalla' contra Víctor Font y señala a Julián Álvarez como el futuro delantero del Barça

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito
Jota Jordi vs Toni Freixa

El cara a cara culé más caliente en El Chiringuito

¿Pudo quedarse Leo Messi en el FC Barcelona?

Top mecanic - Sébastien y Loïc adaptan las piezas del donante a sus coches
Momento destacado

A Sébastien y Loïc se les complica adaptar las piezas del donante a sus coches

Muchas veces, contar con un coche que te puede proporcionar lo que necesitas no es la solución a todo.

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?

¿'Palo de Rodrygo a Xabi Alonso?

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

"Hay gente que trabaja, mañana hay muchos coles y el horario es un poco tarde"

Top mecanic - Nicolas y Erwan prueban el coche en el último día sin saber si arrancará

Nicolas y Erwan prueban el coche en el último día sin saber si arrancará

Publicidad