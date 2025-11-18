Top Mecanic

Momento destacado

Nicolas y Erwan prueban el coche en el último día sin saber si arrancará

No les ha dado tiempo a meter la caja de cambios mientras que Marine y Swaney han tenido tiempo hasta de perfumar el coche.

Las dos parejas han llegado al quinto día de competición con el mejor coche que han podido reconstruir.

Marine y Swany tuvieron bastantes dificultades para montar la carrocería. Pero al final han conseguido hasta tener casi la pintura seca. Este ritmo les permite afrontar el sprint final con confianza.

Sin embargo, Nicolas y Erwan, por su parte, han tenido que montar la parte delantera para meter la caja de cambios en el último día de trabajo.

Pero no les ha dado tiempo a probarla, así que lo probarán por primera vez los expertos en la prueba final.

¿Arrancará o no arrancará?

