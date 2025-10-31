Nuevo enfrentamiento en Frontón: Peña II y Bakaikoa, este domingo en Mega.

Este fin de semana en Mega, disfruta de nuevo de la emoción del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad, reflejos y pura adrenalina.

El domingo a partir de las 10:00h no te pierdas el Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A - Liga de cuartos con el enfrentamiento entre Peña II y Bakaikoa, desde el Frontón Bizkaia.

Ahora puedes vivir la tensión en Mega con la pelota vasca.