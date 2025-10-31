Programas

Domingo a partir de las 10:00h

Nuevo enfrentamiento en Frontón: Peña II y Bakaikoa, este domingo en Mega.

Vive el Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A Liga de cuartos en Mega.

Nuevo enfrentamiento en Frontón: Peña II y Bakaikoa, desde el Frontón Bizkaia, este domingo en Mega.

Este fin de semana en Mega, disfruta de nuevo de la emoción del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad, reflejos y pura adrenalina.

El domingo a partir de las 10:00h no te pierdas el Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A - Liga de cuartos con el enfrentamiento entre Peña II y Bakaikoa, desde el Frontón Bizkaia.

Ahora puedes vivir la tensión en Mega con la pelota vasca.

Flick se siente feliz en el Barça pese al ruido

“Yo vendería a Vinicius para juntar a Mbappé y Haaland”

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night
Audiencias octubre

"Xabi Alonso está muy satisfecho del paso adelante que ha dado Vinicius"
Información de José Luis Sánchez, sobre la relación entrenador-jugador

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"
Exclusiva de Edu Aguirre en El Chiringuito

El periodista de El Chiringuito desveló el encuentro entre el técnico tolosarra y el delantero del Real Madrid tras su rifirrafe en el Clásico.

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"
Sobre la agitación que generó la estrella barcelonista en el Clásico

El tertuliano lanza un mensaje cargado de sarcasmo hacia el joven jugador blaugrana por generar tanta expectación e intenciones de la hinchada blanca antes, durante y después de uno de los partidos de fútbol del año.

"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador

Abrazo entre Paco y Josep Pedrerol

El regreso más esperado: Paco García Caridad vuelve al Chiringuito

