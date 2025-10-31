Flick se siente feliz en el Barça pese al ruido
Flick se siente feliz en el Barça pese al ruido
José Álvarez ha contado en El Chiringuito que el técnico alemán mantiene buena sintonía en el club y con el vestuario.
Según José Álvarez, Hansi Flick está tranquilo y satisfecho con su día a día en el Barça. Considera que el ambiente de trabajo es bueno y que la relación con la plantilla es positiva. Lo único que realmente le preocupa al entrenador son las lesiones que siguen afectando al equipo, un factor que condiciona su planificación y decisiones de cada partido. Por lo demás, Flick se siente respaldado y cómodo en el proyecto.
