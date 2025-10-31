Flick se siente feliz en el Barça pese al ruido

Según José Álvarez, Hansi Flick está tranquilo y satisfecho con su día a día en el Barça. Considera que el ambiente de trabajo es bueno y que la relación con la plantilla es positiva. Lo único que realmente le preocupa al entrenador son las lesiones que siguen afectando al equipo, un factor que condiciona su planificación y decisiones de cada partido. Por lo demás, Flick se siente respaldado y cómodo en el proyecto.