Pedrerol: “Estamos montando un drama de un chaval que se cuida”

La derrota del FC Barcelona, junto a la actuación de Lamine Yamal en el Santiago Bernabéu, ha provocado grandes críticas hacia el joven futbolista. Josep Pedrerol se ha mostrado protector con el 10 del Barça, ya que considera que “su comportamiento y madurez son para aplaudir”. Además, “no hay un problema grave, estamos montando un drama de un chaval que se cuida”, ha sentenciado Pedrerol.

