D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”

Victoria por la mínima del Real Madrid ante la Juventus

Los de Xabi Alonso, a pesar de conseguir los 3 puntos ante la Juventus en Champions, no hizo un gran partido en el Santigo Bernabéu. Tras el partido, Jorge D’Alessandro se ha mostrado muy crítico con la situación del equipo de la Castellana en Europa. “Cualquier equipo le pinta la cara al Real Madrid”, ha afirmado el tertuliano.

Pedrerol, más tajante que nunca

Exclusiva de José Álvarez sobre Flick

Exclusiva Chiringuito

El presidente del Barça cenó con Pini Zahavi, representante de Lewandowski, pero esquivó las preguntas sobre el futuro del delantero.

Fran Soto, presidente de los árbitros, en exclusiva con El Chiringuito

Fran Soto, presidente de los árbitros, en exclusiva con El Chiringuito

