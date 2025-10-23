D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”

Los de Xabi Alonso, a pesar de conseguir los 3 puntos ante la Juventus en Champions, no hizo un gran partido en el Santigo Bernabéu. Tras el partido, Jorge D’Alessandro se ha mostrado muy crítico con la situación del equipo de la Castellana en Europa. “Cualquier equipo le pinta la cara al Real Madrid”, ha afirmado el tertuliano.