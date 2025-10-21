José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

El Chiringuito de Jugones

Exclusiva de José Álvarez sobre Flick

Sigue la polémica final por el Barça-Girona en Montjuic

Flick es uno de los protagonistas de los últimos días tras su expulsión ante el Girona. El técnico alemán vio una doble amarilla en el descuento del encuentro, una sanción desmesurada y equivocada para el FC Barcelona. José Álvarez ha desvelado en exclusiva en El Chiringuito qué hará el club culé. “El Barça recurrió esta mañana la primera amarilla de Hansi Flickr”, ha afirmado el redactor, ya que “ha presentado un vídeo alegando que los aplausos van dirigidos a De Jong”, ha añadido.

