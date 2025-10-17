El programa ‘Frontón’ vuelve a Mega este domingo: Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label

El domingo a las 10:00 horas vive un nuevo programa de Frontón en Mega.

Le emoción crece en los Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label, en el que se enfrentan P.Etxeberría y Larrazabal.

Desde el Frontón de Amorebieta podremos sentir la pasión del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad, reflejos y pura adrenalina.

Y lo haremos de la mano de Sergio Vegas y con la colaboración especial de Rubén Beloki, expelotari profesional con seis txapelas a sus espaldas.

La tensión, los remates espectaculares y la pasión que se siente en cada punto son ideales para los amantes del deporte intenso y vibrante.

Cada jugada es un duelo de habilidad y estrategia contra el muro y en Mega podemos disfrutarlo.