Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Domingo a partir de las 10:00h

El programa ‘Frontón’ vuelve a Mega este domingo: Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label

Vive el enfrentamiento entre P.Etxeberria y Larrazabal desde el Frontón de Amorebieta.

El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega

Publicidad

mega
Publicado:

El domingo a las 10:00 horas vive un nuevo programa de Frontón en Mega.

Le emoción crece en los Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label, en el que se enfrentan P.Etxeberría y Larrazabal.

Desde el Frontón de Amorebieta podremos sentir la pasión del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad, reflejos y pura adrenalina.

Y lo haremos de la mano de Sergio Vegas y con la colaboración especial de Rubén Beloki, expelotari profesional con seis txapelas a sus espaldas.

La tensión, los remates espectaculares y la pasión que se siente en cada punto son ideales para los amantes del deporte intenso y vibrante.

Cada jugada es un duelo de habilidad y estrategia contra el muro y en Mega podemos disfrutarlo.

Mega» Programas

Publicidad

Programas

El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega

El programa ‘Frontón’ vuelve a Mega este domingo: Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label

"Los árbitros del Villarreal-Barça en Miami serán españoles".

"Los árbitros del Villarreal-Barça en Miami serán españoles".

Unos días toca 'Supervivientes' y otros 'El Chiringuito'

Unos días toca 'Supervivientes' y otros 'El Chiringuito'

Soplado a fuego - Los sopladores reproducen sus mayores pasiones en vidrio
Momento destacado

Los sopladores reproducen sus mayores pasiones en vidrio: descubrimos sus intereses

"Flick alucinó con las palabras de Flick".
José Álvarez sobre Flick

"Flick alucinó con las palabras de Flick".

Josep Pedrerol defiende a Lamine Yamal: "¿Quién puede criticarlo?"
Debate en El Chiringuito

Josep Pedrerol defiende a Lamine Yamal: "¿Quién puede criticarlo?"

Josep Pedrerol respondió con firmeza a las críticas hacia Lamine Yamal en El Chiringuito, destacando su juventud y el rendimiento que está mostrando en el FC Barcelona.

Soplado a fuego - Chucherías de vidrio: el taller se convierte en una cocina de dulces
Momento destacado

Chucherías de vidrio: el taller se convierte en una cocina de dulces

Los sopladores tienen que construir a tamaño real dulces de colores que sean lo más apetecibles posible.

Edu Aguirre: “Morata tiene que ir al Mundial”

Edu Aguirre: “Morata tiene que ir al Mundial”

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

Soplado a fuego - La naturaleza inspira las obras de los sopladores:

La naturaleza inspira las obras de los sopladores

Publicidad