Domingo a partir de las 10:00h
El programa ‘Frontón’ vuelve a Mega este domingo: Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label
Vive el enfrentamiento entre P.Etxeberria y Larrazabal desde el Frontón de Amorebieta.
El domingo a las 10:00 horas vive un nuevo programa de Frontón en Mega.
Le emoción crece en los Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label, en el que se enfrentan P.Etxeberría y Larrazabal.
Desde el Frontón de Amorebieta podremos sentir la pasión del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad, reflejos y pura adrenalina.
Y lo haremos de la mano de Sergio Vegas y con la colaboración especial de Rubén Beloki, expelotari profesional con seis txapelas a sus espaldas.
La tensión, los remates espectaculares y la pasión que se siente en cada punto son ideales para los amantes del deporte intenso y vibrante.
Cada jugada es un duelo de habilidad y estrategia contra el muro y en Mega podemos disfrutarlo.
