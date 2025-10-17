El Chiringuito de Jugones

La pareja, María Jesús y Agustín, de público en el programa deportivo

Unos días toca 'Supervivientes' y otros 'El Chiringuito'

María Jesús y Agustín se pasaron por El Chiringuito de Jugones y no dejaron indiferente a nadie. La pareja, que conquistó a la audiencia con su paso por el programa, cambió por una noche de reality por el plató más futbolero de la televisión.

El Chiringuito
Tras contar varias anécdotas de pareja, Agustín y Maribel, contaron cómo viven esta nueva etapa y qué les une al programa de Pedrerol. Sin embargo, no solo se disfruta e interactúa con el público sino también se ha podido presenciar una serie de actuaciones de imitadores bastante profesionales sobre algunos personajes públicos, tertulianos y el presentador, Josep Pedrerol.

El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega

El programa ‘Frontón’ vuelve a Mega este domingo: Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label

"Los árbitros del Villarreal-Barça en Miami serán españoles".

Unos días toca 'Supervivientes' y otros 'El Chiringuito'

Soplado a fuego - Los sopladores reproducen sus mayores pasiones en vidrio
Los sopladores reproducen sus mayores pasiones en vidrio: descubrimos sus intereses

"Flick alucinó con las palabras de Flick".
José Álvarez sobre Flick

Josep Pedrerol defiende a Lamine Yamal: "¿Quién puede criticarlo?"
Debate en El Chiringuito

Josep Pedrerol defiende a Lamine Yamal: "¿Quién puede criticarlo?"

Josep Pedrerol respondió con firmeza a las críticas hacia Lamine Yamal en El Chiringuito, destacando su juventud y el rendimiento que está mostrando en el FC Barcelona.

Soplado a fuego - Chucherías de vidrio: el taller se convierte en una cocina de dulces
Chucherías de vidrio: el taller se convierte en una cocina de dulces

Los sopladores tienen que construir a tamaño real dulces de colores que sean lo más apetecibles posible.

Edu Aguirre: “Morata tiene que ir al Mundial”

Edu Aguirre: “Morata tiene que ir al Mundial”

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

Javi Balboa estalla por el caos en la selección

Soplado a fuego - La naturaleza inspira las obras de los sopladores:

La naturaleza inspira las obras de los sopladores

