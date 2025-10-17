La pareja, María Jesús y Agustín, de público en el programa deportivo
Unos días toca 'Supervivientes' y otros 'El Chiringuito'
María Jesús y Agustín se pasaron por El Chiringuito de Jugones y no dejaron indiferente a nadie. La pareja, que conquistó a la audiencia con su paso por el programa, cambió por una noche de reality por el plató más futbolero de la televisión.
Publicidad
Tras contar varias anécdotas de pareja, Agustín y Maribel, contaron cómo viven esta nueva etapa y qué les une al programa de Pedrerol. Sin embargo, no solo se disfruta e interactúa con el público sino también se ha podido presenciar una serie de actuaciones de imitadores bastante profesionales sobre algunos personajes públicos, tertulianos y el presentador, Josep Pedrerol.
Publicidad