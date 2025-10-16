Debate en El Chiringuito
Josep Pedrerol defiende a Lamine Yamal: "¿Quién puede criticarlo?"
Josep Pedrerol respondió con firmeza a las críticas hacia Lamine Yamal en El Chiringuito, destacando su juventud y el rendimiento que está mostrando en el FC Barcelona.
Durante una discusión en El Chiringuito, Josep Pedrerol salió en defensa de Lamine Yamal tras algunos comentarios negativos sobre su actitud en redes sociales. El presentador pidió respeto por el jugador de 18 años y recordó su impacto tanto en el Barça como en la selección. “¿Quién puede criticarlo?”, cuestionó el presentador.
