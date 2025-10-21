El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva Chiringuito

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski

El presidente del Barça cenó con Pini Zahavi, representante de Lewandowski, pero esquivó las preguntas sobre el futuro del delantero.

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Joan Laporta fue captado saliendo de una reunión con Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski. La cena entre ambos alimenta los rumores sobre el futuro del delantero polaco en el FC Barcelona. Sin embargo, al ser preguntado por un colaborador de El Chiringuito, Marc Nuñez, el presidente azulgrana evitó hacer declaraciones.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski

"Creo que el árbitro ha acertado"

"Creo que el árbitro ha acertado"

D’Alessandro: “Vinicius ganó el partido”
Jorge D’Alessandro no se ha cortado nada tras el Getafe-Real Madrid

D’Alessandro: “Vinicius ganó el partido”

Soplado a fuego
Momento destacado

Soplado a fuego sale a la calle: realizan copas venecianas en un taller móvil y ante público

El Campeonato 4 1/2 Eusko Label recibe a Ezkurdia y Larrazabal: este domingo, sigue Frontón en Mega
Domingo a partir de las 10:00h

El programa ‘Frontón’ vuelve a Mega este domingo: Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label

Vive el enfrentamiento entre P.Etxeberria y Larrazabal desde el Frontón de Amorebieta.

"Los árbitros del Villarreal-Barça en Miami serán españoles".
Exclusiva Álex Silvestre

"Los árbitros del Villarreal-Barça en Miami serán españoles".

LaLiga y la RFEF confirman que el equipo arbitral viajará desde España para dirigir el partido oficial en EE.UU.

Unos días toca 'Supervivientes' y otros 'El Chiringuito'

Unos días toca 'Supervivientes' y otros 'El Chiringuito'

Soplado a fuego - Los sopladores reproducen sus mayores pasiones en vidrio

Los sopladores reproducen sus mayores pasiones en vidrio: descubrimos sus intereses

"Flick alucinó con las palabras de Flick".

"Flick alucinó con las palabras de Flick".

Publicidad