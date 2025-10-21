Exclusiva Chiringuito
Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski
El presidente del Barça cenó con Pini Zahavi, representante de Lewandowski, pero esquivó las preguntas sobre el futuro del delantero.
Publicidad
Joan Laporta fue captado saliendo de una reunión con Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski. La cena entre ambos alimenta los rumores sobre el futuro del delantero polaco en el FC Barcelona. Sin embargo, al ser preguntado por un colaborador de El Chiringuito, Marc Nuñez, el presidente azulgrana evitó hacer declaraciones.
Publicidad