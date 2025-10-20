D’Alessandro: “Vinicius ganó el partido”

El Chiringuito de Jugones

Jorge D’Alessandro no se ha cortado nada tras el Getafe-Real Madrid

El Madrid obtuvo la victoria ante el Getafe gracias a un tanto de Mbappé. Sin embargo, el protagonista no fue el francés, si no Vinicius Jr. El brasileño entró al terreno de juego en el minuto 55, con el tiempo suficiente para poner el Coliseum ‘patas arriba’. El 7 del Madrid fue la clave para la expulsiones de Nyom y Sancris, quedándose el Getafe con 9 jugadores. Jorge D’Alessandro fue más contundente que nunca en el plató de El Chiringuito. “Vinicius ganaste el partido, desconectaste la máquina de Bordalás”, ha exclamado el tertuliano.

Exclusiva Álex Silvestre

