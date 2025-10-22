Marcelino, muy contundente sobre la cancelación de jugar en Miami
"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"
El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, se mostró muy serio en la rueda de prensa posterior al partido de Champions que enfrentó al Villarreal ante el City en La Cerámica.
Los prolegómenos de hoy apuntaban a que el partido que señalaba la tercera jornada de Champions entre el Villarreal y el City de Guardiola, serían más tranquilos de lo que fueron. Sin embargo, en mitad del partido el comunicado que algunos ansiaban y otros no querían escuchar, llegó. "Es una absoluta falta de respeto hacia los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal".
