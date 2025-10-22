"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"

Los prolegómenos de hoy apuntaban a que el partido que señalaba la tercera jornada de Champions entre el Villarreal y el City de Guardiola, serían más tranquilos de lo que fueron. Sin embargo, en mitad del partido el comunicado que algunos ansiaban y otros no querían escuchar, llegó. "Es una absoluta falta de respeto hacia los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal".