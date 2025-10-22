Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”

LaLiga ha informado esta noche que el partido que se iba a disputar en Estados Unidos se ha cancelado, generando una nueva polémica. Josep Pedrerol se ha mostrado tajante como nunca en El Chiringuito. “Tebas ha perdido y se ha quedado solo”, ha afirmado el presentador del programa. Además, “la imagen de LaLiga es lamentable”, ha sentenciado.