Pedrerol, más tajante que nunca

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”

Se ha confirmado la cancelación del Villarreal-Barça en Miami

LaLiga ha informado esta noche que el partido que se iba a disputar en Estados Unidos se ha cancelado, generando una nueva polémica. Josep Pedrerol se ha mostrado tajante como nunca en El Chiringuito. “Tebas ha perdido y se ha quedado solo”, ha afirmado el presentador del programa. Además, “la imagen de LaLiga es lamentable”, ha sentenciado.

"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

