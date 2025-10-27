La gran acción que efectuó 'la araña' tras un entrenamiento
Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija
El delantero argentino protagonizó un momento inolvidable durante un entrenamiento, cumpliendo el deseo de un aficionado que recientemente sufrió la pérdida de su hija.
Publicidad
El dorsal '19' del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, volvió a demostrar que, más allá de su talento en el campo, la empatía y la cercanía con los aficionados forman parte de su personalidad. Durante un entrenamiento, un fan se acercó al delantero y le contó que hacía poco había perdido a su hija, pidiéndole un pequeño gesto de recuerdo.
Publicidad