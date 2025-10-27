Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

El dorsal '19' del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, volvió a demostrar que, más allá de su talento en el campo, la empatía y la cercanía con los aficionados forman parte de su personalidad. Durante un entrenamiento, un fan se acercó al delantero y le contó que hacía poco había perdido a su hija, pidiéndole un pequeño gesto de recuerdo.