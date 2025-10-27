El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

La gran acción que efectuó 'la araña' tras un entrenamiento

Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

El delantero argentino protagonizó un momento inolvidable durante un entrenamiento, cumpliendo el deseo de un aficionado que recientemente sufrió la pérdida de su hija.

Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

El dorsal '19' del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, volvió a demostrar que, más allá de su talento en el campo, la empatía y la cercanía con los aficionados forman parte de su personalidad. Durante un entrenamiento, un fan se acercó al delantero y le contó que hacía poco había perdido a su hija, pidiéndole un pequeño gesto de recuerdo.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Edu Aguirre sobre el clásico: "El partido de hoy es de cinco o seis a uno"

"El Barça ha hecho el ridículo"

José Álvarez: "Lamine tiene impotencia porque no está jugando al 100%".

José Álvarez: "Lamine tiene impotencia porque no está jugando al 100%".

Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

Frontón en Mega
Domingo a partir de las 10:00h

Duelo de altura en Mega: Ezkurdia y P. Etxeberria buscan las semifinales del Campeonato 4 1/2 Eusko Label este domingo en Frontón

"El Madrid y Endrick han decidido que se marche cedido, la idea es que se fuera de España"
Exclusiva de Marcos, sobre Endrick

"El Madrid y Endrick han decidido que se marche cedido, la idea es que se fuera de España"

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus
Juanma Rodríguez irrumpe con mensaje claro en El Chiringuito de Jugones

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

El periodista volvió a dejar su sello en el plató de El Chiringuito de Jugones, donde entró con dos frases contundentes para abrir el debate sobre el partido del Real Madrid ante la Juventus.

D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”
Jorge enciende a todo el madridismo en El Chiringuito

D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”

Victoria por la mínima del Real Madrid ante la Juventus

"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"

"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

Publicidad