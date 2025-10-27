"El Barça ha hecho el ridículo"

Edu Aguirre opinó sobre la victoria del conjunto blanco ante el Fútbol Club Barcelona de este domingo. Los pupilos de Xabi Alonso se impusieron a los culés por dos tantos a uno y el periodista confirmó que el resultado a su parecer era corto y que, de haber estado más atinado el delantero francés Kylian Mbappé, podríamos estar hablando de un resultado aun más abultado. Para finalizar, denominó de ridículo la actuación de los de Flick y fue muy tajante con la mala imagen de sus rivales.