Edu Aguirre, tajante tras la victoria del Real Madrid en el Clásico
"El Barça ha hecho el ridículo"
El tertuliano no dudó en propinar una retahíla de 'palos' al conjunto culé, tras el aplastante dominio de los de Xabi Alonso
Edu Aguirre opinó sobre la victoria del conjunto blanco ante el Fútbol Club Barcelona de este domingo. Los pupilos de Xabi Alonso se impusieron a los culés por dos tantos a uno y el periodista confirmó que el resultado a su parecer era corto y que, de haber estado más atinado el delantero francés Kylian Mbappé, podríamos estar hablando de un resultado aun más abultado. Para finalizar, denominó de ridículo la actuación de los de Flick y fue muy tajante con la mala imagen de sus rivales.
