Edu Aguirre, tajante tras la victoria del Real Madrid en el Clásico

"El Barça ha hecho el ridículo"

El tertuliano no dudó en propinar una retahíla de 'palos' al conjunto culé, tras el aplastante dominio de los de Xabi Alonso

Edu Aguirre sobre el clásico: "El partido de hoy es de cinco o seis a uno"

El Chiringuito
Publicado:

Edu Aguirre opinó sobre la victoria del conjunto blanco ante el Fútbol Club Barcelona de este domingo. Los pupilos de Xabi Alonso se impusieron a los culés por dos tantos a uno y el periodista confirmó que el resultado a su parecer era corto y que, de haber estado más atinado el delantero francés Kylian Mbappé, podríamos estar hablando de un resultado aun más abultado. Para finalizar, denominó de ridículo la actuación de los de Flick y fue muy tajante con la mala imagen de sus rivales.

Exclusiva de Marcos, sobre Endrick

Juanma Rodríguez irrumpe con mensaje claro en El Chiringuito de Jugones

El periodista volvió a dejar su sello en el plató de El Chiringuito de Jugones, donde entró con dos frases contundentes para abrir el debate sobre el partido del Real Madrid ante la Juventus.

Jorge enciende a todo el madridismo en El Chiringuito

Victoria por la mínima del Real Madrid ante la Juventus

