Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Domingo a partir de las 10:00h

Duelo de altura en Mega: Ezkurdia y P. Etxeberria buscan las semifinales del Campeonato 4 1/2 Eusko Label este domingo en Frontón

Este domingo disfruta del enfrentamiento entre Ezkurdia y P. Etxeberria desde el Frontón Baztan, en Elizondo (Navarra).

Frontón en Mega

Publicidad

mega
Publicado:

La emoción del deporte de la pelota vasca vuelve a sentirse en Mega este domingo. Llega de nuevo Frontón, un programa ideal para los amantes del deporte intenso y vibrante. Cada jugada es un duelo de habilidad y estrategia contra el muro.

Descubre la pasión del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad y pura adrenalina de la mano de Ezkurdia y P. Etxeberria, que se enfrentan en Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label.

En la retransmisión, el programa contará con Sergio Vegas y con la colaboración de Rubén Beloki, expelotari profesional con seis txapelas a sus espaldas.

Sin duda alguna, se trata de un partido que ningún aficionado a la pelota debería perderse.

Mega» Programas

Publicidad

Programas

Frontón en Mega

Duelo de altura en Mega: Ezkurdia y P. Etxeberria buscan las semifinales del Campeonato 4 1/2 Eusko Label este domingo en Frontón

"El Madrid y Endrick han decidido que se marche cedido, la idea es que se fuera de España"

"El Madrid y Endrick han decidido que se marche cedido, la idea es que se fuera de España"

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

“Decir la verdad no es ser antimadridista”: la reflexión de Juanma Rodríguez tras el Real Madrid - Juventus

D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”
Jorge enciende a todo el madridismo en El Chiringuito

D’Alessandro: “Cualquier equipo le pinta la cara al Madrid”

"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"
Marcelino, muy contundente sobre la cancelación de jugar en Miami

"Es una falta de respeto a los dirigentes, club, profesionales y aficionados del Villarreal"

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”
Pedrerol, más tajante que nunca

Josep: “La imagen de LaLiga es lamentable”

Se ha confirmado la cancelación del Villarreal-Barça en Miami

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 
Exclusiva de José Álvarez sobre Flick

José:  “El Barça recurrió esta mañana la primera…” 

Sigue la polémica final por el Barça-Girona en Montjuic

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski

Laporta evita hablar tras reunirse con el agente de Lewandowski

"Creo que el árbitro ha acertado"

"Creo que el árbitro ha acertado"

D’Alessandro: “Vinicius ganó el partido”

D’Alessandro: “Vinicius ganó el partido”

Publicidad