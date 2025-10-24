Duelo de altura en Mega: Ezkurdia y P. Etxeberria buscan las semifinales del Campeonato 4 1/2 Eusko Label este domingo en Frontón

La emoción del deporte de la pelota vasca vuelve a sentirse en Mega este domingo. Llega de nuevo Frontón, un programa ideal para los amantes del deporte intenso y vibrante. Cada jugada es un duelo de habilidad y estrategia contra el muro.

Descubre la pasión del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad y pura adrenalina de la mano de Ezkurdia y P. Etxeberria, que se enfrentan en Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label.

En la retransmisión, el programa contará con Sergio Vegas y con la colaboración de Rubén Beloki, expelotari profesional con seis txapelas a sus espaldas.

Sin duda alguna, se trata de un partido que ningún aficionado a la pelota debería perderse.