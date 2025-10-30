El Chiringuito de Jugones

Exclusiva de Edu Aguirre en El Chiringuito

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"

El periodista de El Chiringuito desveló el encuentro entre el técnico tolosarra y el delantero del Real Madrid tras su rifirrafe en el Clásico.

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"

Según contó Edu Aguirre, Xabi y Vinicius hablaron en persona para limar asperezas, y el brasileño se disculpó por lo ocurrido en el duelo. El gesto ha sido muy comentado dentro del vestuario blanco y, por ende, entre los aficionados del fútbol tras las imágenes vistas estos últimos días.

"Xabi Alonso está muy satisfecho del paso adelante que ha dado Vinicius"

"Xabi Alonso está muy satisfecho del paso adelante que ha dado Vinicius"

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"

"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"
Javi Balboa critica cómo está tratando Lamine su lesión

"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador
Lesión leve de la estrella barcelonista

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador

Abrazo entre Paco y Josep Pedrerol
Ver este momentazo

El regreso más esperado: Paco García Caridad vuelve al Chiringuito

El colaborador vuelve tras meses de baja por motivos de salud

Pedrerol: “Estamos montando un drama de un chaval que se cuida”
Josep Pedrerol defiende a Lamine

Pedrerol: “Estamos montando un drama de un chaval que se cuida”

¿Qué pasa con Lamine Yamal?  

Edu Aguirre sobre el clásico: "El partido de hoy es de cinco o seis a uno"

"El Barça ha hecho el ridículo"

José Álvarez: "Lamine tiene impotencia porque no está jugando al 100%".

José Álvarez: "Lamine tiene impotencia porque no está jugando al 100%".

Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

