Exclusiva de Edu Aguirre en El Chiringuito
"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"
El periodista de El Chiringuito desveló el encuentro entre el técnico tolosarra y el delantero del Real Madrid tras su rifirrafe en el Clásico.
Según contó Edu Aguirre, Xabi y Vinicius hablaron en persona para limar asperezas, y el brasileño se disculpó por lo ocurrido en el duelo. El gesto ha sido muy comentado dentro del vestuario blanco y, por ende, entre los aficionados del fútbol tras las imágenes vistas estos últimos días.
