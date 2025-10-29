Sobre la agitación que generó la estrella barcelonista en el Clásico

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"

El tertuliano lanza un mensaje cargado de sarcasmo hacia el joven jugador blaugrana por generar tanta expectación e intenciones de la hinchada blanca antes, durante y después de uno de los partidos de fútbol del año.