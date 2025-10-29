Sobre la agitación que generó la estrella barcelonista en el Clásico
Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"
El tertuliano lanza un mensaje cargado de sarcasmo hacia el joven jugador blaugrana por generar tanta expectación e intenciones de la hinchada blanca antes, durante y después de uno de los partidos de fútbol del año.
Publicidad
Tomás Roncero no ha dejado pasar su oportunidad en El Chiringuito de Jugones para lanzarle unas palabras a Lamine Yamal. El periodista entona, reiteradamente, la palabra "gracias" en tono sarcástico haciendo referencia a la atención que generó por los seguidores del equipo local, el Real Madrid, para medirse en un 'caliente' duelo a su máximo rival futbolero, el Barcelona.
Publicidad