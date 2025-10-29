"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"

El Chiringuito de Jugones

Javi Balboa critica cómo está tratando Lamine su lesión

Javi Balboa se muestra molesto con la actitud de Lamine a la hora de tratar su cuerpo y salud.

El Chiringuito
Publicado:

El tertuliano de 'El Chiringuito' mostró su descontento con la actitud de Lamine Yamal. El jugador referencia del FC Barcelona ha decidido no ir a tratar su lesión a la ciudad deportiva del FC Barcelona. La estrella culé atraviesa una lesión de pubalgia para la que se necesita un tratamiento especifico.

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador

Pedrerol: “Estamos montando un drama de un chaval que se cuida”
Josep Pedrerol defiende a Lamine

Edu Aguirre sobre el clásico: "El partido de hoy es de cinco o seis a uno"
Edu Aguirre, tajante tras la victoria del Real Madrid en el Clásico

"El Barça ha hecho el ridículo"

El tertuliano no dudó en propinar una retahíla de 'palos' al conjunto culé, tras el aplastante dominio de los de Xabi Alonso

José Álvarez: "Lamine tiene impotencia porque no está jugando al 100%".
Preocupación por Lamine

Según informó José Álvarez en 'El Chiringuito', el jugador se mostró muy pensativo durante el viaje de regreso, lo que ha despertado inquietud sobre su estado anímico y físico.

Julián Álvarez deja una rosa en el campo por un fan que perdió a su hija

"El Madrid y Endrick han decidido que se marche cedido, la idea es que se fuera de España"

