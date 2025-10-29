Javi Balboa critica cómo está tratando Lamine su lesión
"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"
Javi Balboa se muestra molesto con la actitud de Lamine a la hora de tratar su cuerpo y salud.
El tertuliano de 'El Chiringuito' mostró su descontento con la actitud de Lamine Yamal. El jugador referencia del FC Barcelona ha decidido no ir a tratar su lesión a la ciudad deportiva del FC Barcelona. La estrella culé atraviesa una lesión de pubalgia para la que se necesita un tratamiento especifico.
