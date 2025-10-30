Mega triunfa en octubre con el especial de ‘El Chiringuito de Jugones’

Mega sigue sumando éxitos entre las temáticas españolas.

Con un 1,4% vuelve a destacar en el Late Night (3,1%), donde alcanza sus mejores registros, gracias a ‘El Chiringuito de Jugones’, que sigue triunfando un mes más con una media del 3,9%, 150.000 seguidores y casi 500.000 espectadores únicos.

El canal anota en octubre su mejor emisión de la temporada y desde mayo con El Clásico del domingo 26 (238.000 y 6,5%). Entre lo más visto se encuentra también ‘Batalla de restaurantes’ (166.000 y 1,6%) y ‘Forjado a fuego’ (1,1% y 119.000), y ambos mejorando su seguimiento.

Atresmedia por su parte (25,8%) completa 30 meses como el grupo líder en octubre, pese a tener un canal menos que su rival. Otro mes más, su liderazgo se traslada al Prime Time con un 25,9% de cuota de pantalla. De lunes a viernes, Mega también contribuye a su éxito conquistando el Prime Time (27,6%).

Igualmente, Atresmedia vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, subiendo a los 16,2 millones de espectadores únicos cada día.