Audiencias octubre

Mega triunfa en octubre con el especial de ‘El Chiringuito de Jugones’

Mega (1,4%) continúa en su mejor cuota del año y cierra un mes de éxitos en el Prime Time y Late Night.

Mega sigue líder con El Chiringuito de Jugones y es la temática masculina líder del Prime Time y el Late Night

mega
Mega sigue sumando éxitos entre las temáticas españolas.

Con un 1,4% vuelve a destacar en el Late Night (3,1%), donde alcanza sus mejores registros, gracias a ‘El Chiringuito de Jugones’, que sigue triunfando un mes más con una media del 3,9%, 150.000 seguidores y casi 500.000 espectadores únicos.

El canal anota en octubre su mejor emisión de la temporada y desde mayo con El Clásico del domingo 26 (238.000 y 6,5%). Entre lo más visto se encuentra también ‘Batalla de restaurantes’ (166.000 y 1,6%) y ‘Forjado a fuego’ (1,1% y 119.000), y ambos mejorando su seguimiento.

Atresmedia por su parte (25,8%) completa 30 meses como el grupo líder en octubre, pese a tener un canal menos que su rival. Otro mes más, su liderazgo se traslada al Prime Time con un 25,9% de cuota de pantalla. De lunes a viernes, Mega también contribuye a su éxito conquistando el Prime Time (27,6%).

Igualmente, Atresmedia vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, subiendo a los 16,2 millones de espectadores únicos cada día.

"Xabi Alonso está muy satisfecho del paso adelante que ha dado Vinicius"

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"
Sobre la agitación que generó la estrella barcelonista en el Clásico

"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"
Javi Balboa critica cómo está tratando Lamine su lesión

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador
Lesión leve de la estrella barcelonista

José Álvarez ha revelado que Lamine Yamal no rindió al cien por cien en el Clásico frente al Real Madrid debido a unas molestias físicas.

Abrazo entre Paco y Josep Pedrerol
Ver este momentazo

El regreso más esperado: Paco García Caridad vuelve al Chiringuito

El colaborador vuelve tras meses de baja por motivos de salud

Pedrerol: “Estamos montando un drama de un chaval que se cuida”

Edu Aguirre sobre el clásico: "El partido de hoy es de cinco o seis a uno"

"El Barça ha hecho el ridículo"

José Álvarez: "Lamine tiene impotencia porque no está jugando al 100%".

