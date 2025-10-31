El Chiringuito de Jugones

En Inglaterra sitúan a Haaland en el Real Madrid

Balboa: "Yo vendería a Vinicius para juntar a Mbappé y Haaland"

Los rumores sobre un posible movimiento del Real Madrid por Erling Haaland han abierto un debate inesperado en El Chiringuito, donde Javi Balboa propuso una decisión contundente para encajar al delantero noruego.

“Yo vendería a Vinicius para juntar a Mbappé y Haaland”

Según Javi Balboa, la llegada de Haaland debería ir acompañada de la venta de Vinicius, dejando a Mbappé la banda izquierda y situando al noruego como referencia ofensiva. El tertuliano argumentó que la dupla formaría una delantera única en Europa. La idea generó división en la mesa.

Flick se siente feliz en el Barça pese al ruido

Flick se siente feliz en el Barça pese al ruido

“Yo vendería a Vinicius para juntar a Mbappé y Haaland”

Balboa: “Yo vendería a Vinicius para juntar a Mbappé y Haaland”

"Xabi Alonso está muy satisfecho del paso adelante que ha dado Vinicius"
Información de José Luis Sánchez, sobre la relación entrenador-jugador

"Xabi Alonso está muy satisfecho del paso adelante que ha dado Vinicius"

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"
Exclusiva de Edu Aguirre en El Chiringuito

"Xabi Alonso y Vinicius se han visto cara a cara y el brasileño le ha pedido perdón"

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"
Sobre la agitación que generó la estrella barcelonista en el Clásico

Roncero, irónico con Lamine Yamal: "Gracias por crear el ambiente perfecto en el Bernabéu"

El tertuliano lanza un mensaje cargado de sarcasmo hacia el joven jugador blaugrana por generar tanta expectación e intenciones de la hinchada blanca antes, durante y después de uno de los partidos de fútbol del año.

"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"
Javi Balboa critica cómo está tratando Lamine su lesión

"¡Estás mal físicamente y no vas a tratarte!"

Javi Balboa se muestra molesto con la actitud de Lamine a la hora de tratar su cuerpo y salud.

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador

Lamine Yamal arrastraba molestias en el Clásico y el club opta por un plan conservador

Abrazo entre Paco y Josep Pedrerol

El regreso más esperado: Paco García Caridad vuelve al Chiringuito

Pedrerol: "Estamos montando un drama de un chaval que se cuida"

Pedrerol: “Estamos montando un drama de un chaval que se cuida”

