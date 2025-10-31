En Inglaterra sitúan a Haaland en el Real Madrid
Balboa: “Yo vendería a Vinicius para juntar a Mbappé y Haaland”
Los rumores sobre un posible movimiento del Real Madrid por Erling Haaland han abierto un debate inesperado en El Chiringuito, donde Javi Balboa propuso una decisión contundente para encajar al delantero noruego.
Publicidad
Según Javi Balboa, la llegada de Haaland debería ir acompañada de la venta de Vinicius, dejando a Mbappé la banda izquierda y situando al noruego como referencia ofensiva. El tertuliano argumentó que la dupla formaría una delantera única en Europa. La idea generó división en la mesa.
Publicidad