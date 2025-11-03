El Chiringuito de Jugones

Tras el partido ante el Elche, en Montjuic

Jorge D’Alessandro 'carga' contra Lamine Yamal: “No participó, lo vi lento en las acciones”

El exentrenador y tertuliano argentino cuestionó el rendimiento del joven talento azulgrana tras el duelo ante el Elche, señalando que estuvo “diesel” y “sin participación” en el juego ofensivo del Barça.

Jorge D'Alessandro 'carga' contra Lamine Yamal: "No participó, lo vi lento en las acciones"

Publicado:

Jorge D’Alessandro no se mordió la lengua al analizar el partido de Lamine Yamal en el Chiringuito Live. El exguardameta y técnico aseguró que el extremo culé le parecía “ser cambio”, insistiendo en que “en el minuto 15 perdió dos pelotas consecutivas que podían haber sido un problema”.

