Tensión en el plató por las polémicas arbitrales del Real Madrid - Valencia

Álex Silvestre y Tomás Roncero 'se enzarzan' por los errores arbitrales en el Bernabéu

El apasionado debate entre el periodista valencianista y el tertuliano madridista encendió la noche televisiva. Ambos se enfrentaron por las jugadas polémicas del Real Madrid–Valencia.