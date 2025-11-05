Roncero, sin filtros tras el partido
“¡Así no se puede jugar!”: el rapapolvo de Roncero al Real Madrid
El tertuliano madridista estalla tras el mal partido del equipo y lanza un mensaje directo a jugadores y cuerpo técnico: “A mí no me valen las excusas. Si no es por Courtois, nos pintan la cara”
Tomás Roncero no se mordió la lengua. Visiblemente indignado, el tertuliano criticó la falta de actitud del Real Madrid y reclamó autocrítica interna: “Sal con energía, hombre. Esto es el Real Madrid”. Para Roncero, el equipo no puede seguir refugiándose en justificaciones: “Así no se puede jugar. Courtois nos salvó, pero esto no es suficiente”.
