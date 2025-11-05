“¡Así no se puede jugar!”: el rapapolvo de Roncero al Real Madrid

Tomás Roncero no se mordió la lengua. Visiblemente indignado, el tertuliano criticó la falta de actitud del Real Madrid y reclamó autocrítica interna: “Sal con energía, hombre. Esto es el Real Madrid”. Para Roncero, el equipo no puede seguir refugiándose en justificaciones: “Así no se puede jugar. Courtois nos salvó, pero esto no es suficiente”.