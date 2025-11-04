Juanma Rodríguez pide frenar las comparaciones entre Lamine y Messi
“Le estáis haciendo daño: no va a ser eso que decís”
Juanma Rodríguez, tertuliano de El Chiringuito, lanzó un mensaje directo sobre la presión que rodea a un joven jugador de 18 años. Señaló que las comparaciones y expectativas desmedidas pueden perjudicar su desarrollo y pidió paciencia con su proceso formativo
Publicidad
Juanma Rodríguez fue contundente: “Este chico no es ni la sombra de Messi. Os digo que sí, porque no va a ser nunca, no va a ser jamás, no lo va a ser”. El periodista insistió en que el futbolista aún está creciendo y que elevarlo artificialmente solo complicará su evolución. “Cuando más se lo repitáis, más daño le vais a hacer. Es un chico que está en formación y hay que ayudarle…
Publicidad