Debate por el lanzamiento del penalti en el Real Madrid

“Si yo soy Mbappé, el penalti lo tiro yo”

Javi Balboa reaccionó en El Chiringuito a la decisión de Vinicius de lanzar un penalti que estaba asignado a Kylian Mbappé. El tertuliano explicó que, si él fuera el encargado, no permitiría que otro jugador asumiera el disparo.

"Si yo soy Mbappé, el penalti lo tiro yo"

Balboa señaló que, cuando él era el tirador designado, no dejaba el penalti a nadie, independientemente del resultado o del contexto del partido. Por eso, afirmó que, si Mbappé está establecido como lanzador por Xabi Alonso, él mismo debería mantener ese rol siempre. Según Balboa, estos detalles refuerzan jerarquías y evitan mensajes ambiguos dentro del vestuario.

José Álvarez ha contado en El Chiringuito que el técnico alemán mantiene buena sintonía en el club y con el vestuario.

Los rumores sobre un posible movimiento del Real Madrid por Erling Haaland han abierto un debate inesperado en El Chiringuito, donde Javi Balboa propuso una decisión contundente para encajar al delantero noruego.

