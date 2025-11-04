Debate por el lanzamiento del penalti en el Real Madrid

“Si yo soy Mbappé, el penalti lo tiro yo”

Javi Balboa reaccionó en El Chiringuito a la decisión de Vinicius de lanzar un penalti que estaba asignado a Kylian Mbappé. El tertuliano explicó que, si él fuera el encargado, no permitiría que otro jugador asumiera el disparo.