Debate por el lanzamiento del penalti en el Real Madrid
“Si yo soy Mbappé, el penalti lo tiro yo”
Javi Balboa reaccionó en El Chiringuito a la decisión de Vinicius de lanzar un penalti que estaba asignado a Kylian Mbappé. El tertuliano explicó que, si él fuera el encargado, no permitiría que otro jugador asumiera el disparo.
Publicidad
Balboa señaló que, cuando él era el tirador designado, no dejaba el penalti a nadie, independientemente del resultado o del contexto del partido. Por eso, afirmó que, si Mbappé está establecido como lanzador por Xabi Alonso, él mismo debería mantener ese rol siempre. Según Balboa, estos detalles refuerzan jerarquías y evitan mensajes ambiguos dentro del vestuario.
Publicidad