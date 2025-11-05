El redactor de El Chiringuito tiene muy claro la razón de la derrota
Edu Aguirre: “Ha faltado fútbol en Anfield”
El tanto de Mac Allister tumba a los de Xabi Alonso en Champions
Publicidad
Real Madrid y Liverpool se enfrentaban en la 4º jornada de la Champions League en un duelo de titanes en Anfield. Sin embargo, los titanes blancos no se presentaron en el segundo tiempo en el histórico estadio red. Edu Aguirre se ha mostrado claro con el técnico madridista, exculpándole de toda culpa de la derrota, ya que “ha faltado el fútbol por culpa de los jugadores”, consideraba Edu.
Publicidad