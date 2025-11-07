Programas

Domingo a partir de las 10:00h

Nuevo enfrentamiento en Frontón: Altuna III y P. Etxeberria, este domingo en Mega

Vive la semifinal de los pelotaris Altuna III VS. P. Etxeberria.

Este fin de semana en Mega, disfruta de nuevo de la emoción del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad, reflejos y pura adrenalina.

El domingo a partir de las 10:00h no te pierdas la semifinal del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A con el enfrentamiento entre Altuna III y P. Etxeberria, desde el Frontón de Donostia-San Sebastián.

Ahora puedes vivir la tensión en Mega con la pelota vasca.

Nuevo enfrentamiento en Frontón: Altuna III y P. Etxeberria, este domingo en Mega

