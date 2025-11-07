Nuevo enfrentamiento en Frontón: Altuna III y P. Etxeberria, este domingo en Mega

Este fin de semana en Mega, disfruta de nuevo de la emoción del frontón, el deporte tradicional lleno de velocidad, reflejos y pura adrenalina.

El domingo a partir de las 10:00h no te pierdas la semifinal del Campeonato 4 1/2 Eusko Label Serie A con el enfrentamiento entre Altuna III y P. Etxeberria, desde el Frontón de Donostia-San Sebastián.

Ahora puedes vivir la tensión en Mega con la pelota vasca.