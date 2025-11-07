José Álvarez: "Flick está cansado de la prensa y feliz con sus jugadores"

José Álvarez confirmó, en exclusiva para 'El Chiringuito' que Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, expresó su malestar en la previa del partido ante el Brujas. Según su entorno, el técnico dijo: “Esto es una mi***”, molesto por los intentos de la prensa de desestabilizar al equipo en momentos clave. Flick está cansado de que hablen en su nombre, aunque se muestra tranquilo y muy satisfecho con sus jugadores y el ambiente en el vestuario.