Sobre la situación del entorno del técnico blaugrana
Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"
El tertuliano de 'El Chiringuito' se posicionó muy contundente contra el estilo de juego y gestión del vestuario blaugrana por parte del entrenador del Barcelona, Hansi Flick
Los entrenadores son una de las profesiones más señaladas en el mundo del fútbol y más aún cuando las cosas no salen o se compara con épocas de éxitos. Fran Garrido ha querido dejarle un recado al técnico alemán, Hansi Flick. "No está siendo capaz de hacer que los jugadores sigan creciendo", ha afirmado el tertuliano con nociones sobre dirigir y entrenar jugadores de fútbol.
