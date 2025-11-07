El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Sobre la situación del entorno del técnico blaugrana

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

El tertuliano de 'El Chiringuito' se posicionó muy contundente contra el estilo de juego y gestión del vestuario blaugrana por parte del entrenador del Barcelona, Hansi Flick

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Los entrenadores son una de las profesiones más señaladas en el mundo del fútbol y más aún cuando las cosas no salen o se compara con épocas de éxitos. Fran Garrido ha querido dejarle un recado al técnico alemán, Hansi Flick. "No está siendo capaz de hacer que los jugadores sigan creciendo", ha afirmado el tertuliano con nociones sobre dirigir y entrenar jugadores de fútbol.

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

Hansi Flick

José Álvarez: "Flick está cansado de la prensa y feliz con sus jugadores"

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

Fran Garrido: "Esta defensa del Barça no está capacitada para tirar la línea desde el medio del campo"

Pedrerol: "En el vestuario del Madrid hay jugadores que..."

Pedrerol: "En el vestuario del Madrid hay jugadores que..."

Edu Aguirre: “Es una vergüenza”
Calentón del redactor tras la polémica en Bélgica

Edu Aguirre: “Es una vergüenza”

Top mecanic
Gran estreno

Top Mecanic llega a Mega: el taller donde los coches destrozados cobran vida

“¡Así no se puede jugar!”: el rapapolvo de Roncero al Real Madrid
Roncero, sin filtros tras el partido

“¡Así no se puede jugar!”: el rapapolvo de Roncero al Real Madrid

El tertuliano madridista estalla tras el mal partido del equipo y lanza un mensaje directo a jugadores y cuerpo técnico: “A mí no me valen las excusas. Si no es por Courtois, nos pintan la cara”

Edu Aguirre: “Ha faltado fútbol en Anfield”
El redactor de El Chiringuito tiene muy claro la razón de la derrota

Edu Aguirre: “Ha faltado fútbol en Anfield”

El tanto de Mac Allister tumba a los de Xabi Alonso en Champions

“Le estáis haciendo daño: no va a ser eso que decís”

“Le estáis haciendo daño: no va a ser eso que decís”

“Si yo soy Mbappé, el penalti lo tiro yo”

“Si yo soy Mbappé, el penalti lo tiro yo”

Álex Silvestre y Tomás Roncero 'se enzarzan' por los errores arbitrales en el Bernabéu

Álex Silvestre y Tomás Roncero 'se enzarzan' por los errores arbitrales en el Bernabéu

Publicidad