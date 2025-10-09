Las palabras de Laporta, en Roma, sobre todo lo que rodea al club catalán, están dando mucho de que hablar. "Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar", afirmó en exclusiva en torno a la situación que se está viviendo en los vestuarios del FC Barcelona.

También ha reflejado su posición más optimista asegurando que: "seguimos creyendo en el equipo".