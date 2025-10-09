El Chiringuito de Jugones

En directoPROGRAMACIÓN TV

Joan Laporta, en exclusiva

"Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar"

El Presidente del Barcelona, Joan Laporta, compareció ante el micrófono de José Álvarez para hablar sobre los temas latentes que inquietan al mundo del fútbol

"Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar"

Publicidad

El Chiringuito
Publicado:

Las palabras de Laporta, en Roma, sobre todo lo que rodea al club catalán, están dando mucho de que hablar. "Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar", afirmó en exclusiva en torno a la situación que se está viviendo en los vestuarios del FC Barcelona.

También ha reflejado su posición más optimista asegurando que: "seguimos creyendo en el equipo".

Mega» Programas» El Chiringuito de Jugones

Publicidad

Programas

"Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar"

"Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar"

Laporta: "Queremos que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA"

Laporta: "Queremos que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA"

Soplado a fuego - Una aceituna y una palomita con caramelo de tamaño gigante: el reto más realista de Soplado a fuego

Una aceituna y una palomita con caramelo gigantes: el reto más realista de Soplado a fuego

"El Barça se ha pegado en cinco días dos golpes de realidad"
Roncero hace referencia al momento que atraviesa el club

"El Barça se ha pegado en cinco días dos golpes de realidad"

Josep Pedrerol: "Entiendo la preocupación del madridismo por Mbappé"
El presentador, muy contundente

Josep Pedrerol: "Entiendo la preocupación del madridismo por Mbappé"

Los artistas de Soplado a fuego convierten los siete pecados capitales en arte puro
Momento destacado

Los artistas de Soplado a fuego convierten los siete pecados capitales en arte puro

Los siete pecados capitales cobran vida en el taller de Soplado a fuego.

Sue Aikens desafía al río con su camión de ruedas gigantes en busca de comida antes de la llegada del invierno
Momento destacado

Sue Aikens desafía al río con su camión de ruedas gigantes en busca de comida antes de la llegada del invierno

Un giro en falso podría costarle la vida: el peligroso viaje de Sue Aikens por el río con su camión de ruedas gigantes.

Edu Aguirre: "El Real Madrid no ha hablado con los médicos de la selección francesa"

Edu Aguirre: "El Real Madrid no ha hablado con los médicos de la selección francesa"

Juanfe Sanz da un exclusiva sobre el futuro vídeo CTA en el Chiringuito TV.

Juanfe Sanz da un exclusiva sobre el futuro vídeo CTA en el Chiringuito TV.

Soplado a fuego - Los sopladores relfejan su personalidad como artistas en una pieza de vidrio

La personalidad de los sopladores reflejada en una pieza de vidrio: así se ven ellos

Publicidad