Joan Laporta, en exclusiva
"Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar"
El Presidente del Barcelona, Joan Laporta, compareció ante el micrófono de José Álvarez para hablar sobre los temas latentes que inquietan al mundo del fútbol
Las palabras de Laporta, en Roma, sobre todo lo que rodea al club catalán, están dando mucho de que hablar. "Deco y Flick tienen razón, no nos podemos relajar", afirmó en exclusiva en torno a la situación que se está viviendo en los vestuarios del FC Barcelona.
También ha reflejado su posición más optimista asegurando que: "seguimos creyendo en el equipo".
