Llega el trabajo en equipo: dos sopladores realizan una misma obra conjunta

Los cuatro finalistas se enfrentan a un reto por parejas. ¿Conseguirán entenderse entre ellos?

Soplado a fuego - Llega el trabajo en equipo: dos sopladores realizan una misma obra conjunta

Los participantes de Soplado a fuego se han animado y ayudado mutuamente a lo largo de la competición, igual que lo han hecho sus familiares.

Y, como sabemos que un equipo unido consigue lo que se proponga, en este reto los cuatro se dividirán en dos equipos.

El ganador del anterior reto tiene la ventaja de poder elegir con quién va a trabajar. Lo cual no es tan fácil, porque son todos buenísimos. ¿Será un privilegio o una desventaja? ¡Menudo aprieto!

El mejor ejemplo lo tienen en los jueces invitados, dos poderosos socios del vidrio cuyas obras en colaboración han sido expuestos en toda Norteamérica, incluido el museo Chrysler.

Robin y Julia y se han ayudado durante muchos años, pero trabajar en colaboración para crear una obra es algo totalmente distinto.

Para este reto, deben coger dos sinónimos y juntarlos para crear una sola obra, que se evaluará como equipo e individualmente.

Del equipo que pierda, solo uno se irá a casa.

¿Conseguirán hacer que una obra conjunta tenga sentido, aunque la hayan hecho entre dos personas diferentes?

